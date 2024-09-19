  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak

Cüneyt Özdemir rakıcı Atatürkçülere verdi veriştirdi! "Sen geri zekalısın!"

Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı

Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi

Petrolün iki devinde işlem tamam: Artık BP yok! Koşullu izin çıktı: Herkes şaşkın: Son dakika gelişmesi!

Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazı saldırısı savaşa yeni boyut kattı! Şeytani akıl vahşette sınır tanımıyor!

Yazılımcı-Siber Güvenlik Uzmanları uyardı! Çare milli teknoloji

Herkes 'Türkiye tehdit altında mı?' sorusunun cevabını merak ediyordu! MSB'den Lübnan açıklaması geldi
Spor Portekizliler ona hayran! Kerem Aktürkoğlu adını altın harflerle yazdırdı
Spor

Portekizliler ona hayran! Kerem Aktürkoğlu adını altın harflerle yazdırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 15:58:00 - 2024-09-19 16:48:55
Portekizliler ona hayran! Kerem Aktürkoğlu adını altın harflerle yazdırdı

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri kendine hayran bıraktı. Yıldız oyuncunun bu akşam Kızılyıldız'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk 11'de yer alacağı düşünülüyor.

Galatasaray’dan 12 milyon euro bonservisle Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımına harika bir performans ile girişi yaptı. İlk maçında Santa Clara’ya karşı forma giyen yıldız oyuncu, Portekiz ekibindeki ilk golünü attı.

Benfica, bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız’a karşı oynayacağı maç öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kerem’e de yer verdi.

Milli oyuncunun bu akşamki mücadelede sahaya ilk 11’de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Benfica'nın Kızılyıldız ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka bu akşam TSİ 19:45'te başlayacak.

Benfica ve Galatasaray’ın eski yıldızından ‘Kerem Aktürkoğlu’ açıklaması!
Benfica ve Galatasaray’ın eski yıldızından ‘Kerem Aktürkoğlu’ açıklaması!

Spor

Benfica ve Galatasaray’ın eski yıldızından ‘Kerem Aktürkoğlu’ açıklaması!

Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı
Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı

Spor

Helal olsun Kerem Aktürkoğlu! İlk maçında Portekiz’i salladı

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…
Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

Spor

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili gerçekleri açıkladı: 28 milyon Euro... Türkiye'ye resmen ilan ettiler...
Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili gerçekleri açıkladı: 28 milyon Euro... Türkiye'ye resmen ilan ettiler...

Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili gerçekleri açıkladı: 28 milyon Euro... Türkiye'ye resmen ilan ettiler...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23