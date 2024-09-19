Portekizliler ona hayran! Kerem Aktürkoğlu adını altın harflerle yazdırdı
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekizlileri kendine hayran bıraktı. Yıldız oyuncunun bu akşam Kızılyıldız'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ilk 11'de yer alacağı düşünülüyor.
Galatasaray’dan 12 milyon euro bonservisle Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımına harika bir performans ile girişi yaptı. İlk maçında Santa Clara’ya karşı forma giyen yıldız oyuncu, Portekiz ekibindeki ilk golünü attı.
Benfica, bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız’a karşı oynayacağı maç öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kerem’e de yer verdi.
Milli oyuncunun bu akşamki mücadelede sahaya ilk 11’de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Benfica'nın Kızılyıldız ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka bu akşam TSİ 19:45'te başlayacak.