Portekiz'den Türkiye itirafı: Ortak çıkarlarımız var

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında pozitif iş birliği gündeminin oluşturulmasının önemli olduğunu ifade ederek, '(Türkiye ile) Ortak endişelerimiz ve ortak çıkarlarımız var.' diye konuştu.

Silva, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nu Portekiz'de ağırlamaktan memnun olduğunu ifade eden Silva, Türkiye ile siyasi, diplomatik ve ekonomik olarak çok iyi ikili ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Silva, Türkiye'nin Portekiz'in en büyük 14. tedarikçisi ve 17. müşterisi konumunda olduğunu, iki ülkenin ticari ilişkilerinin ilerlediğini aktardı. Türk yatırımcıların Portekiz'deki varlığının arttığına dikkati çeken Silva, Türk yatırımlarının sayısının arttığını belirtti.

Silva, Portekizli yatırımcıların da aynı şekilde fırsatları değerlendirerek Türkiye'ye yatırım yaptığına değindi.

Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın düzenlenmesine yönelik görüşüldüğünü ve bu toplantıyı gerçekleşecek bir sonraki üst seviyeli ziyaretten hemen önce gerçekleştirmeyi planladıklarının altını çizen Silva, şunları kaydetti:

"Hükümet ve Devlet Başkanlarımız arasında bir zirve gerçekleştirilecek ve sıradaki zirve Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. İkili ilişkiler anlamında baktığımızda siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye, 'Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu'nda gözlemci statüsüne sahip ilk ülkelerden birisi. Türkiye'nin bu toplulukta son derece önemli katkıları var. Türkiye'nin Afrika ile iş birliği politikaları da Portekiz için çok önemli. Biz bu çerçevede iş birliği yapıyoruz ve Türkiye ile Afrika'da iyi ilişkilerimiz mevcut."

Silva, Bakan Çavuşoğlu'nun Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi mesajı verildiğini vurguladı.

"Ortak endişelerimiz var"

Portekiz'in AB Dönem Başkanlığı sebebiyle bir başka şapkayı taktığına ve AB şapkası ile Türkiye-AB İlişkilerinin öneminden bahsettiklerine işaret eden Silva, bu ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğinden bahsettiklerini söyledi.

Silva, AB üyesi iki ülke ve Türkiye arasında bazı anlaşmazlıklar olduğunu, Portekiz'in dönem başkanlığında bu anlaşmazlıkların doğrudan müzakereler vasıtasıyla çözülmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Türkiye ile AB arasında pozitif iş birliği gündeminin oluşturulmasının önemli olduğuna dikkati çeken Silva, şöyle devam etti:

"Ortak endişelerimiz ve ortak çıkarlarımız var. Bunlar, güvenlik ve bölgenin istikrarı gibi hususlar. Aynı zamanda, mültecilere ev sahipliği yapmak ve mültecilerin entegrasyonu, göç ile mücadele gibi konularda yapılabilecek çalışmalar var. 18 Mart, Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan anlaşmanın 5. yıl dönümü olacak. Bu çerçevede gerçekleştirilmiş ve başarılı olunan hususlar var. Aynı zamanda gerçekleştirilecek ve mesafe kat edilmesi gereken gelişmeler de var. Türk hükümetinin temsilcileri bu sonuçların değerlendirilmesi üzerinde ve bu anlaşmanın halihazırda uygulanamayan kısımlarına yönelik de çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda, 18 Mart tarihinin aynı zamanda bir fırsat olabileceğini ve Türkiye ile AB arasında yeni bir dönemin başlayabileceğini düşünüyoruz."

Silva, Çavuşoğlu ile uluslararası siyaset alanında bazı hususları değerlendirme fırsatı bulduklarını ve Libya'daki durumu, Kafkaslar'daki gelişmeleri, Venezuela'daki durumu ve Kuzey Mozambik'teki terör sorununu konuştuklarını ifade etti.

Sorulan bir soru üzerine ABD'nin Başkenti Washington'daki olayları yorumlayan Silva, ABD'nin seçilen yeni Başkanı Joe Biden'a atıfla "Bu, daha önce hiç öngörülmemiş şekilde ABD'nin demokratik kurumlarına bir saldırıdır. Şanslıyız ki ABD'nin demokratik kurumları bu saldırıyı bertaraf etti." diye konuştu.

Silva, dün başkentte yaşanan olayların son derece üzücü olduğunu belirterek, "Bunun devamının gelmemesini ümit ediyoruz. Zaman, seçilmiş başkan Joe Biden'ı desteklediğimizi söyleme zamanıdır. Başkan Biden ve yönetimiyle çalışmayı bekliyor ve bunun ABD ve AB İlişkilerinde bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz." dedi.

Dağlık Karabağ için ateşkesi desteklediklerini aktaran Silva, ateşkesin problemin çözümü için siyasi ortamı ve barışçıl çözümü sağladığını dile getirdi.

Silva, "21. yüzyıla geldiğimizde, farklılıkların, anlaşmazlıkların şiddet ve güç kullanarak çözüleceğine inanmak mümkün değil." dedi.

Libya'daki ateşkesi, siyasi süreci ve Berlin sürecini desteklediklerini vurgulayan Silva, Doğu Akdeniz konusunda ise pozitif adımlar atıldığını ve bu adımların devam edeceğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Silva, "Ümit ediyoruz ki önümüzdeki AB Zirvesi'nden pozitif bir iş birliği gündemi çıkartabilir ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı teşkil edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.