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Gündem Portekiz'den gelen hasta yakını Bakan Koca'ya öyle bir şey söyledi ki... Milyonların izlediği görüntü
Gündem

Portekiz'den gelen hasta yakını Bakan Koca'ya öyle bir şey söyledi ki... Milyonların izlediği görüntü

Portekiz'den gelen hasta yakını, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile karşılaştı. Portekiz'deki doktorlara burayı anlattığını söyleyen hasta yakını, Koca'ya sarılıp, "Allah sizden razı olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 08:52:00 - 2023-01-01 08:57:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023'ün ilk saatlerinde İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun ve yeni yıl dileklerini ileten Bakan Koca bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ziyaretlerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden başlayan Bakan Koca, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin acil servislerini ziyaret etti.

DHA'nın aktardığına göre; Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Acil servisindeki arkadaşlarımızı ziyaret ederek onların şahsında tüm hekimlere, sağlık meslek grubu mensuplarına iyi yıllar diledik. Hastalarımıza geçmiş olsun ve iyi seneler dileklerimizi sunduk. 2023, sağlıkta önceki yılları geride bırakacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaptığı ziyaretin ardından hastaneden ayrılırken, Portekiz'in Başkenti Lizbon'dan tedavi için gelen gurbetçi Abdülkadir Geylani Seymen ile karşılaştı. Bakan Koca'nın yanına gelen Seymen, fotoğraf çektirme isteğini dile getirdikten sonra bir taraftan da hastaneden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Koca'ya sarılarak samimi görüntüler sergileyen Seymen, Portekiz'de doktorlara Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni anlattığını söyledi.

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