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Portekiz'de tanker şoförlerinin grevine karşı acil durum ilanı

Portekiz hükümeti, nisan ayındaki tanker şoförlerinin grevinde yaşanan kaosun pazartesi başlayacak yeni grevde tekrarlanmaması için enerji alanında acil durum ilan etti- Hükümet, yakıt tedariğinde yüzde 50 ila yüzde 100 asgari hizmet verilmesi şartını getirdi- Çevre Bakanı Joao Matos Fernandes, tanker şoförlerinin asgari hizmeti vermemeleri halinde polis ve askerin müdahale edebileceği uyarısında bulundu

09 Ağustos 2019 Cuma 14:06
Portekiz'de tanker şoförlerinin grevine karşı acil durum ilanı

MADRİD (AA) - Portekiz hükümeti, tanker şoförlerinin 12 Ağustos Pazartesi günü başlatacakları süresiz greve karşı ülkede acil durum ilan etti.

Tanker şoförlerinin geçen nisan ayında yaptıkları grevde yaşanan kaosun ve benzin krizinin tekrar etmemesi için önceden önlem alan Portekiz hükümeti, grev süresince yüzde 50 ila yüzde 100 asgari hizmet verilmesini şart koştu.

Enerji alanında ilan edilen acil durum gereği, havaalanı, liman, askeri ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ile acil sağlık hizmetlerinde yakıt ihtiyaçlarının yüzde 100 karşılanacağı bildirildi.

Ayrıca asgari yakıt ihtiyacının toplu ulaşım araçlarında yüzde 75, özel araçlarda ise yüzde 50 oranında tedarik edilmesinin garanti edileceği kaydedildi.

Çevre Bakanı Joao Matos Fernandes, tanker şoförlerinin asgari hizmeti vermemeleri halinde polis ve askerin müdahale edebileceğini söyledi.

Çalışma Bakanı Jose Antonio Vieira da Silva da Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, tanker şoförlerinin grevinin yasallığı konusunda bir inceleme başlatılmasını istedi.

Sorunun özel sektörler arasında olduğunu vurgulayan Çalışma Bakanı Jose Antonio Vieira da Silva, taraflar arasında çözüme dayalı bir diyalog ortamı oluşturmak için hükümetin gerekli tüm koşulları sağladığını savundu.

Tanker şoförlerinin bağlı olduğu sendikanın yetkilileri ise hükümetin getirdiği şartların grev hakkını ihlal ettiğini savunarak, gerekirse itirazlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini açıkladı.

Hükümetin çağrısına rağmen grev kararından geri adım atmayacaklarını açıklayan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sendikası Sözcüsü Pedro Pardal, "Bu mücadele eşit değil. Anayasal olarak korunan işçilerin hakları için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Ulusal Ticari Mal Taşımacılığı Birliği (Antram) ile aylar süren müzakereler sonrasında şoförlerin maaş artışı konusunda anlaşma sağlandığını açıklayan sendika, buna rağmen işverenlerin bu anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle greve gitme kararı aldı.

Tanker şoförlerinin, Paskalya tatili dönemine denk gelen nisan ayında yaptıkları grevde, ülkedeki benzin istasyonlarının birçoğunda yakıt bitmiş, Portekiz vatandaşları arabaları ile İspanya tarafına geçerek buralardaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuş, uçaklar yakıt ikmali için İspanya'daki havalimanlarını kullanmış ve ülkedeki toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:06
  1. enerjide acil durum ilanı
  2. Portekiz
  3. tanker şoförlerinin grevi
  4. yakıt sorunu

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