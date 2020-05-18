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Portekiz'de kademeli normalleşmede ikinci aşama başladı

Portekiz Başbakanı Antonio Costa: - "Korkumuzu yenmek zorundayız. Bunu güvenerek ve tedbiri elden bırakmadan yapmalıyız" - "Eğer gerekirse yaz boyunca diskolar ve barlar kapalı kalmaya devam edebilir"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:53:46 -
Portekiz'de kademeli normalleşmede ikinci aşama başladı

MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkisini hafifletmek için kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçen Portekiz'de halka moral vermeyi amaçlayan Başbakan Antonio Costa, bugün açılan kafeteryalardan birinin terasında oturup kahve içti.

Kahvaltısını Lizbon'ın Benfica Mahallesi'nde bir kafeteryanın terasında yapan Costa, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korkumuzu yenmek zorundayız. Bunu güvenerek ve tedbiri elden bırakmadan yapmalıyız." dedi.

Costa, Kovid-19'un yarattığı ekonomik krizin "hızlı bir şekilde geçmeyeceğini" vurgulayarak, "Maliye Bakanlığının verilerine göre 2019'un rakamlarına 2022'den önce dönemeyeceğiz ama doğru kararları almamız halinde ekonomik toparlanmanın olacağı konusunda iyimserim." şeklinde konuştu.

Kademeli normalleşme süreci kapsamında restoran ve kafeteryaların bugünden itibaren teraslarını yüzde 50 kapasite ile açtıklarını belirten Costa, diğer eğlence mekanlarının ne zaman açılacağına dair bir tarih veremeyeceğini ifade etti.

Costa, "Eğer gerekirse yaz boyunca diskolar ve barlar kapalı kalmaya devam edebilir." açıklamasında bulundu.

- Plajlar 6 Haziran'da açılacak

Portekiz'de plajların 6 Haziran'da açılmasının öngörüldüğü dile getiren Costa, "Plajlar özel bir risk teşkil etmiyor. Yanınızda polisle tatile veya plaja gidemezsiniz. Plajlar bir eğlence yeridir. Güneş şemsiyesi ve şezlonglar arasında 3 metre mesafe bulunması ve her şemsiyede 5'ten fazla kişinin olmaması gerekir." dedi.

Toplu taşıma araçlarında ve kapalı yerlerde maske kullanmanın zorunlu olduğu Portekiz'de ikinci aşama ile birlikte 400 metrekareden küçük olan tüm dükkanlar da bugün açıldı. Ayrıca lise öğrencileri de bu sabah okullarına geri döndü.

Portekiz'de Kovid-19'dan şimdiye kadar 1218 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplam vaka sayısı 29 bin 36 olarak açıklandı.




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