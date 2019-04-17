Portekiz'de facia! Çok sayıda ölü var Portekiz’de turist otobüsü kaza yaptı. Olayda en az 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Portekiz’in Madeira Adası’nda turist otobüsü kaza yaptı, en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıntılar geliyor...

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