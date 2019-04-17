Portekiz'de facia: 28 ölü!
Portekiz’in Madeira Adası’nda turist otobüsü kaza yaptı, en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.17 Nisan 2019 Çarşamba 23:28
Portekiz'in turizm merkezlerinden Madeira adasında bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti. Turistlerin çoğunluğunun Alman vatandaşı olduğu öğrenilirken, yaralıların da durumunun ağır olduğu açıklandı.
Yaklaşık 50 turistin bulunduğu tahmin edilen otobüsün neden devrildiği henüz öğrenilememişken, Portekiz polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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