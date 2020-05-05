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Spor

Portekiz takımları sahalara adım attı

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alındığı Portekiz'deki kulüpler, yeniden antrenmanlara başlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 02:40:00 -
Portekiz takımları sahalara adım attı

Konuyla ilgili konuşan Benfica teknik direktörü Bruno Lage, durumun teknik heyet ve futbolcular için sıradışı olduğunu söyledi.

Sosyal mesafeyi korumanın zorluğuna da değinen 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Zor olacak; ancak mevcut kurallar doğrultusunda en iyi çözümleri bulmaya çalışacağız" dedi.

Porto ise oyuncularını birtakım tıbbi testlere tâbi tuttuktan sonra antrenmanlara başladı. Mavi beyazlıların da tıpkı Benfica gibi üçerli gruplara ayrılarak ve sosyal mesafeyi koruyarak çalıştığı gözlendi.

Ülkenin en üst futbol organizasyonu olan Portekiz Süper Ligi'nin 30 Mayıs'ta yeniden başlatılması planlanıyor.

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