Portekiz Milli takımı için sürpriz iddia!

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un koltuğu sallanıyor. Fas'a elenerek Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'de Ronaldo'nun en kritik maçlarda yedek bırakılması Santos'un sonunu getirebilir. Ülkede eleştiri oklarının hedefi haline gelen Santos'un görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz basınında çıkan habere göre ise; Santos'un takımdan ayrılması halinde Jorge Jesus ve Fatih Terim ismi masaya gelebilir...

Portekiz'de Fas'a yenilmenin şoku yaşanıyor. Ülkede büyük bir kaos hakim olurken fatura teknik direktör Santos'a çıkarıldı. Cristiano Ronaldo'yu maça yedek başlatmasından dolayı yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Santos'un görevine önümüzdeki günlerde son verilebilir.

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un kovulması halinde göreve gelmeye en yakın isimlerin Jorge Jesus ve Fatih Terim'in olduğu yazıldı. Portekiz basınında yazılan bu iddia sonrası Türk taraftarlar bir hayli şaşkınlık yaşadı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Ronaldo, yenilgi sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Mücadelenin son düdüğünün ardından açıklamar yapan Portekiz Teknik Direktörü Santos, Ronaldo'yu yedek başlattığı için pişman olmadığını söyledi.