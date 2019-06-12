0553 313 94 23

Portekiz Milli Günü İzmir’de kutlandı

Portekiz Milli Günü nedeniyle Portekiz Büyükelçiliği ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosluğu tarafından bir resepsiyon düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
Portekiz Milli Günü İzmir’de kutlandı

Portekiz Milli Günü nedeniyle Portekiz Büyükelçiliği ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosluğu tarafından bir resepsiyon düzenlendi. Portekiz’in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, bu anlamlı günü İzmir’de kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Resepsiyonun ardından, Fado’nun en başarılı temsilcilerinden biri olan Ana Laíns, 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında bir konser verdi.


Portekiz Milli Günü nedeniyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde resepsiyon düzenlendi. Müzik dinletisiyle başlayan resepsiyonda, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri Portekiz halk müziği Fado’nun örneklerini de seslendirdi.


Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Paula Leal da Silva, Portekiz Milli Gününü İzmir’de kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Paula Leal da Silva, “İzmir, çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış, din, kültür, sanat, bilim ve tarihin köklerini görebildiğimiz 8 bin 500 yıllık bir şehir. İzmir, aynı zamanda geleceği de görebildiğimiz modern bir şehir” dedi.


Portekiz’in 900. yılının kutlanmasının aynı zamanda Portekizce dili için de bir onur olduğunu vurgulayan Büyükelçi Paula Leal da Silva, “Tarih, geleceğe daha iyi hazırlanmamız için bir araçtır. Şiir, bilim ve edebiyatın dili olan, 5 kıtada 300 milyon insan tarafından konuşulan ve aynı zamanda inovasyon, bilim ve iş dünyasının dili olarak Portekizce, insanımızın bilgisini ve yaratıcılığını pekiştirmektedir” diyerek Portekizcenin dünyadaki en yaygın dillerden biri olduğunu söyledi.


Silva, “Gayrisafi milli hasılamız yüzde 7 büyüme oranı kaydetti ki bu Avrupa Birliği ortalamasının üstündedir. Ayrıca Portekiz olarak futbolda Uluslar Ligi’ndeki son zaferimizle de gurur duyuyoruz” diye konuştu.



"Portekiz önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapmakta"


İki ülke arasındaki eğitim alanındaki işbirliklerine de değinen ve Portekizcenin birçok Türk üniversitesinde öğretildiğini ifade eden Paula Leal da Silva, “Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörüne sadece ülkemize verdikleri destek ve gösterdikleri nezaketten dolayı değil, aynı zamanda Portekizceye ve kültürüne ilişkin süre gelen ilgileri için de minnettarız” dedi.


Paula Leal da Silva, konuşmasında, iki ülke arasında süregelen ekonomik ilişkilere de değinerek, Portekiz ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 1,5 milyar doları aşmasına karşın özellikle ticaret ve ekonomi alanında hala yapacak çok şey olduğunu belirtti. Leal da Silva, “Portekiz, tekstil, madencilik, çimento gibi alanlarda önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapmakta. Önemli Türk firmaları da ülkemizin ekonomisinde önemli bir varlığa sahip; ayrıca Portekiz de Türkiye’ye yenilenebilir enerji, yüksek kalite kağıt, inşaat ve mühendislik gibi alanlarda yatırım yapıyor" açıklamasında bulundu.



"Akdeniz sıcaklığı, ilişkileri geliştirmede en büyük avantajdır"


Portekiz’in İzmir Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Ahmet Yiğitbaşı ise fahri konsolosluğun amacının iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirme yoluyla temelde küresel barışa bir katkıda bulunmak olduğunu hatırlattı. Yiğitbaşı, uluslararası ilişkilerin giderek gelişmesiyle ülkeler arasındaki ticari ve kültürel işbirliklerinin artması ile birlikte bu görevin daha da önemli hale geldiğini sözlerine ekledi. Ahmet Yiğitbaşı, “Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) açısından artan stratejik öneminin farkında olan Portekiz, AB müzakere sürecimizi desteklemekte, Türkiye’nin AB üyeliğinin AB’nin Akdeniz boyutunu güçlendirebileceğine inanmaktadır” sözleri ile verilen desteğe teşekkür etti.


Yiğitbaşı, Türkiye ile Portekiz arasındaki ticari ilişkilerin her yıl katlanarak arttığına da dikkat çekti. Bu ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini belirten Ahmet Yiğitbaşı, “İşbirliklerinin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel olarak yeni kapılar açacaktır. Türk ve Portekiz insanının sahip olduğu Akdeniz sıcaklığı, ilişkileri geliştirmede en büyük avantajdır” dedi.


Resepsiyona ayrıca;İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı’nın eşi Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Başkonsolos ve Konsoloslar, Büyükelçilik yetkilileri, Türk ve Portekizli askeri erkan, iş dünyasının önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan davetliler ile İzmir’de yaşayan Portekizliler katıldı.



Fadonun divası konser verdi


Resepsiyonun ardından 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, “Aşkın ve Tutkunun Müziği Fado - Ana Laíns” konseri düzenlendi. Fado’nun ve Portekiz’in geleneksel müziğinin en başarılı temsilcilerinden biri olan Ana Laíns, Portekiz Büyükelçiliği ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile yapılan konserde, son albümü Portucalis’den eserler sundu. Laíns’e piyanoda Paulo Loureiro, Portekiz gitarda Bruno Chaveiro, akordeonda Carlos Lopes, davulda Joao Ceolho ve basta Hugo Ganhao eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:08
  1. konser
  2. kültür
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye uyruklu vatandaşlara karşı halkı galeyana getiren 1 kişi gözaltına alındı
    1. Suriye uyruklu vatandaşlara karşı..
    2. Nevşehir’de selin izleri siliniyor
    3. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış:..
    4. "Türkiye, dünyanın en büyük tarım,..
    5. Ceyhan’da şehitlerin adı park ve..
    6. AK Parti Milletvekili Kendirli:..
    7. Baş ağrılarının başlıca sebebi susuzluk
    8. Kastamonu ve Zonguldaklılar 7 Bölge 7..
    9. YEDPA Ticaret Merkezi Genel Kurulu ve..
    10. Geleceğin Jimnastikçileri ASFİM’de..
    11. ‘Demir İpek Yolu’nun Avrupa bölümü..
    12. Yeni Şehir Parkı’na engelli aracı şarj..
    13. MEB, milyonlarca öğrenciye "sosyal..
    14. Şanghay heyeti Çankaya modelini..
    15. Filistin uzlaşı görüşmelerinin yeniden..
    16. Cumhurbaşkanlığı’ndan Gaziantep’te..
    17. Kicboksun altın kızının hedefi dünya..
    18. HAVELSAN'a Katar'da siber güvenlik..
    19. Bakan Varank'tan kritik uyarı! "Masum..
    20. Aliağa emniyetinden mayıs ayı ve..
    21. Antalya'da otomobil yayalara çarptı: 1..
    22. Türkiye’de ilk defa uygulanan kalp..
    23. İmar barışı için son günler
    24. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    25. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    26. MEB il dışı tayin 2019 ne zaman MEB..
    27. Ressam Ali Taş, Samandağ’da resim..
    28. Burundi'de sıtma alarmı
    29. Ekinci ve Eskici Türkiye Şampiyonu..
    30. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı