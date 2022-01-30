Portekiz Lig Kupası'nı Sporting kazandı
Finalde Benfica'yı geriden gelerek 2-1 mağlup eden Sporting, Portekiz Lig Kupası'nın sahibi oldu.
Portekiz Lig Kupası finalinde ülkenin iki futbol devi Sporting ile Benfica kozlarını paylaştı.
Leiria'daki Dr. Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini Benfica açtı. 22. dakikada Everton Soares'in golüyle ev sahibi 1-0 öne geçti.
İlk yarı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda Sporting geriden gelmeyi başardı. 49. dakikada Gonçalo Inacio skoru 1-1'e getirirken 78. dakikada Pablo Sarabia takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Sporting, Benfica'yı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Sporting, Lig Kupası'nda dördüncü kez zafere ulaştı.