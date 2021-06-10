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Spor

Portekiz İsrail'i gole boğdu

Portekiz, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında İsrail'i 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 02:26:00 -
Portekiz İsrail'i gole boğdu

EURO 2020'nin 'ölüm grubu' olarak kabul edilen F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Macaristan ile mücadele edecek son şampiyon Portekiz, turnuva öncesi hazırlık maçında İsrail ile karşılaştı.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan Portekiz, mücadele edeceği zorlu grup öncesi moral depoladı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 42 ve 90+1'de Bruno Fernandes, 44'te Cristiano Ronaldo ile 86. dakikada Joao Cancelo kaydetti.

Son şampiyon unvanıyla EURO 2020'de boy gösterecek olan Portekiz, turnuvadaki ilk maçına 15 Haziran'da Macaristan karşısında çıkacak.

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