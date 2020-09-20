Portekiz basını: Ze Luis, Fenerbahçe’ye gitmek için fedakarlık yapmaya hazır

Transfer sezonuna damgasını vuran Fenerbahçe, Vedat Muriç ve Jailson’un satışından 22 milyon Euro geldikten sonra, en az iki golcüyü daha renklerine bağlamak için harekete geçti. Porto’dan Ze Luis ve Aston Villa’dan Mbwana Samatta’yı isteyen Kanarya’da, iki oyuncu için de satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine sıcak bakılıyordu. Transfere ramak kala, Arap kulüplerinin de Ze Luis için devreye girmesi sonrası Porto, direkt bonservis istemiş ve transfer gerçekleşememişti.

Fanatik’in haberine göre, buna karşın 29 yaşındaki Ze Luis’in Fenerbahçe’ye gelmek istediği kaydedildi. Portekiz basını, Ze Luis’in sarı lacivertli kulübe gelmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu yazdı. Yeşil Burun Adalı santraforun bu tutumu, Fenerbahçe’nin Arap kulüplere karşı transferde ön plana çıkmasını sağladı.