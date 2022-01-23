Portekiz basını duyurdu: Galatasaray anlaşmayı sağladı

Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında kiralık olarak forma giyen ve yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun süre uğraş verdiği Gedson Fernandes konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basını, Benfica'nın Gedson Fernandes'i satış listesine koyduğunu ve Galatasaray'a transferi için kararı Domenec Torrent'in vereceğini duyurmuştu.

A Bola'nın Son Dakika olarak geçtiği yeni habere göre ise; Galatasaray ile Benfica, Gedson Fernandes'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde; Portekizli orta saha oyuncusunun, Benfica ile sözleşmesini uzatacağı ve 1.5 yıl kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'ın bu anlaşma için Portekiz ekibine 1.5 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.