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Spor

Portekiz 1. Futbol Ligi 4 Haziran'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:30:14 -
Portekiz 1. Futbol Ligi 4 Haziran'da başlayacak

MADRİD (AA) - Portekiz Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 12 Mart'ta durdurulan 1. Futbol Ligi'nde kalan maçların oynanmasına 4 Haziran'da başlanmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 1. Futbol Ligi'nde 25. haftanın ilk maçının 4 Haziran'da oynanması için gerekli hazırlıkların sürdüğü, tüm statlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği ve futbol organizasyonu içinde olan herkese Kovid-19 ile bağlantılı sağlık testlerinin yapıldığı belirtildi.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 12 Mart'a kadar oynanan 24 hafta sonunda 60 puanla Porto lider durumda bulunurken, ardından Benfica (59), Braga (46) ve Sporting Lizbon (42) takımları sıralanıyor.


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