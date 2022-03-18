Portakallı sufle kek tarifi nasıl yapılır? Tencerede portakal kabuğunda sufle kek malzemeleri ve yapılışı

Portakallı sufle kek tarifi

Malzemeler

4-5 adet portakal

2 yumurta (sarılar ve beyazları ayrılacak)

5 yemek kaşığı toz şeker (sarılar için)

3 yemek kaşığı un

Yarım paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı portakal suyu

2 yemek kaşığı toz şeker (beyazlar için)

Portakallı sufle tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle portakalların tepe kısmı kesilir. İç kısımları güzelce çıkartılır. Küçük cam bir kaseye 2 yumurta sarısı, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, yarım paket kabartma tozu ve yarım çay bardağı portakal suyu alınıp karıştırılır. Ocakta çaydanlığın altında veya küçük bir tencerede su kaynatılır. Kaynayan su buharının üzerine kase oturtulur ve 5 dk karıştırarak pişirilir. 5 dk sonunda karışım büyük bir kaseye alınır soğuyana kadar mikser ile çırpılır. Ayrı bir kapta yumurta beyazları ve 2 yemek kaşığı toz şeker beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpılır. Diğer karışıma bu beyaz karışım 2 defada eklenerek yavaşça alttan üste karıştırılır. Hazırlanan portakal kaselerinin yarısına gelecek şekilde paylaştırılır. Önceden ısıtılmış 200 derecede 15 dk pişirilir. Ilıyınca üzerine pudra şekeri serpilerek servis edebilirsiniz.

'Bugün ne pişirsem' diyenlere ödüllü revani tarifi nasıl yapılır? Kolay revani tatlısı tarifi

(↓) Haberin detayları için (↓)TIKLAYINIZ