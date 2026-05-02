Mahalleli korkudan sokağa döküldü
İki gündür yağışların etkili olduğu Amasya'da bir binanın istinat duvarı çöktü. Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İki gündür yağışların etkili olduğu Amasya'da bir binanın istinat duvarı çöktü. Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak'ta 5 katlı bir binanın 3 metreden fazla yükseklikteki istinat duvarının bir kısmı aniden çöktü.
Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında bölge şeritlerle kapatılırken, ekipler alanda inceleme başlattı.
