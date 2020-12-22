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Kadın - Aile Portakallı puding nasıl yapılır? | Ev yapımı puding tarifi
Kadın - Aile

Portakallı puding nasıl yapılır? | Ev yapımı puding tarifi

Kolay puding tarifi | C vitamini deposu portakallı leziz tatlılar hazırlamanız mümkün. Hem haifi hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız; portakallı pudingi denemelisiniz. Peki, portakallı puding nasıl yapılır? Denenmiş portakallı puding | Tam ölçülü portakallı puding tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:03:00 -
Portakallı puding nasıl yapılır? | Ev yapımı puding tarifi

Pratik puding tarifi | Hazır pudinglerle uğraşmak yerine tamamen ev yapımı bir tarif hazırlayabilirsiniz. Peki, portakallı puding için hangi malzemeler gerekli?

Ev yapımı puding tarifi

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 2 adet portakal
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • Yarım su bardağı su

Portakallı puding nasıl yapılır?

Öncelikle portakalın suyunu sıkın.

Portakal suyunu bir tencere alın.

Portakal suyunun üzerine nişasta, su ve şekeri ekleyip ocağın altını açın.

Pudingi sürekli karıştırarak pişirin.

Tatlınız kıvam aldığında ocağın altını kapatın.

Puding sıcakken servis kaselerine bölüştürün.

Tatlınızı 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Servis aşamasında tatlınızı portakal dilimleri ve hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.

Süsleme aşamasında krem şanti de kullanabilirsiniz

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

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