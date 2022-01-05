Portakallı pırasa nasıl yapılır? Tam ölçülü portakallı pırasa

Pırasa hem sağlıklı hem de leziz sebzelerdendir. Bu şifalı sebzeyi portakalla farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. İşte, portakallı pırasa tarifi

Tam ölçülü portakallı pırasa

Malzemeler:

7-8 adet pırasa

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Karabiber

Zeytinyağı

Yarım çay bardağı pirinç

Bir miktar limon suyu

Portakallı pırasa nasıl yapılır?

Öncelikle tencerenin içerisine bir miktar zeytinyağı alın.

Zeytinyağı ısındığında tencereye yemeklik doğranan soğanları ve küp küp kesilen havuçları ekleyin.

5-10 dakika kadar soğan ve havuçları soteleyin.

Yıkanmış ve doğranmış pırasayı da tencereye ekleyip kavurun.

Üzerini hafif geçinceye kadar su ve portakal suyunu da ekleyip kaynamaya bırakalım.

10 dakika kaynattıktan sonra pirinci ve diğer malzemeleri de ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

İşte, bu kadar kolay.

Yemeğinizi soğuk olarak servis etmeye özen gösterin.

Afiyet olsun.