Portakallı etimek tatlısı tarifi nasıl yapılır? Portakallı etimek tatlısı malzemeleri

Portakallı etimek tatlısı, sosuyla diğer tariflerden kendini ayırır. Peki ama portakallı etimek tatlısının portakal sosu nasıl yapılır? Aslında dilediğiniz sos ve biraz muhallebiyle, usta aşçılara taşa çıkaracak tatlılar yapmanız mümkün.

Malzemeler

1 paket etimek (16 adet)

Şerbeti için;

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

Muhallebisi için;

1 litre süt

5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

7 yemek kaşığı şeker

Üzeri için;

1,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı su

Yarım su bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım portakalın kabuğunun rendesi

Etimek şerbeti için öncelikle tencereye su ve şekeri ilave edip, kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip altını kapatın. Ilıması için kenara alın.

Muhallebisi için; tencereye sütü, nişastayı, pirinç ununu, şekeri ve unu alın. Ocağa alın ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra içerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyip ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak ilk sıcağını atın.

Etimekleri borcama tek sıra şeklinde dizin. Üzerine şerbeti gezdirin ve 10 dakika kadar bekletin.

İlk sıcağı çıkan muhallebiyi de etimeklerin üzerine dkün ve bir spatula yardımıyla düzeltin.

Son olarak sosu için tencereye; şeker, nişasta, taze sıkılmış portakal suyu, suyu ve portakal kabuğu rendesini alıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebinin üzerine dökün ve soğuması için en az 2 saat bekletin.

Şimdiden afiyet olsun...

Kolay ekşi maya yapımı | Ölçülü maya yapımı tarifi ve malzemeleri Kadın - Aile Kolay ekşi maya yapımı | Ölçülü maya yapımı tarifi ve malzemeleri