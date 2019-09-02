Portakallı aşure nasıl yapılır? Portakallı aşure tarifi

Muharrem ayı içerisinde bulunduğumuz şu günlerde herkes Aşure Günü'nün ne zaman olduğunu arıyor. Aşure Günü 9 Eylül Perşembe Günü... Peki, aşure gününde siz nasıl bir tarif hazırlayacaksınız. İşte, Portakallı aşure tarifi...

Portakallı aşure nasıl yapılır?

1 kilo buğday

2 su bardağı kuru fasulye

2 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

2 su bardağı kuru incir

2,5 su bardağı kuru üzüm

5 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı kuş üzümü

6 su bardağı şeker

1 adet portakalın rendesi

2 su bardağı süt

5 litre su

Süslemek için;

Nar

Tarçın

Ceviz

Badem

Bir gece önce buğday, nohut ve fasulye ayrı ayrı suya konulur.

Ertesi sabah ya da en az 8 saat sonra buğday, fasulye ve nohut yıkanıp ayrı ayrı haşlanmaya bırakılır. Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edilir.

5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlanır.

Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edilir.

Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye kayısı, incir ve portakal kabuğu ilave edilir.

Ardından tencereye şeker ve süt eklenir.

Aşure suyunu çektikçe göz kararı ekleme yapabilirsiniz.

Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edebilirsiniz.

Tatlınızı sıcakken tabaklara alın.

Aşure ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.

Taze portakal kabuğu bulamazsanız; buzlukta sakladığınız portakal kabuklarını ya da kurutulmuş portakal kabuklarından kullanabilirsiniz. Portakal kabuğu bulamadığınızda tatlınıza birkaç yemek kaşığı kadar portakal suyu ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.