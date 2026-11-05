Portakalın bahçe fiyatı ne kadar oldu? Geçen yıla göre büyük düşüş

Adana'da erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakalların hasadı başladı. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 65'ten fazlasını karşılayan kentte, geçen sezon bahçede kilogramı 27-32 lira arasında satılan portakal bu sezon 5-7 liradan alıcı buluyor.

İşçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girdi; toplanan ürünler yurt içinde satışa sunulmak üzere Adana haline gönderildi. Kentte 160 bin dönüm alanda üretilen portakalda dönüm başına ortalama 4 ton verim alınıyor, bu sene kent genelinde 670 bin ton rekolte hedefleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin açık olmaması, limon ve mandalinanın yanı sıra portakalı da etkiledi. Verim bol olmasına rağmen ürünler Rusya ve Ukrayna pazarına yalnızca tırlarla az miktarda ihraç edilince fiyat düştü.

Mersin ve Samsun'dan haftada 1-2 kez gemi gidiyor

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu yıl rekolte yüksek ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yurt dışına gidemiyor. O nedenle fiyatlar çok düşük" dedi. Doğan, Mersin'den ve Samsun'dan haftada 1-2 kez Rusya ve Ukrayna'ya gemi gittiğini, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği ile navlun desteği verilmesini isteyen Doğan, "Ürünü ağaçta kalan çiftçiye kilogram başına 5 lira destek verilse, bu çok büyük para değil ama çiftçimizi rahatlatır. Geçen sene don olduğu için yok yılıydı, bu sene çok yılı. Limon ve mandalinada da verim çok ancak o da ihraç edilemediği için çok fazla para etmiyor" diye konuştu.

240 dönümlük bahçede hasat sürüyor

Portakal üreticisi Vedat Yıldız, 240 dönüm alanda portakalları olduğunu, ağaç başına 150-200 kilogram arasında verim aldıklarını anlattı. Kilogram fiyatının şu anda 5 lira olduğunu ve hasadın sürdüğünü belirten Yıldız, "Seneye verim almak için meyveleri hasat yapıyoruz. Ağacın üzerinde bırakmakta olmuyor" dedi.

Yıldız, tüccarın ürünü 5-6 liraya aldığını ancak gemi trafiği kapalı olduğu için bu sene fazla rağbet göstermediğini aktardı.