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Kadın - Aile Portakal kabuğu nasıl kurutulur? Kendisi şifa kaynağı, kabuğu kış hastalıklarının dermanı: Sakın çöpe atmayın, atan pişman olur
Kadın - Aile

Portakal kabuğu nasıl kurutulur? Kendisi şifa kaynağı, kabuğu kış hastalıklarının dermanı: Sakın çöpe atmayın, atan pişman olur

Yeniakit Publisher
2023-11-26 21:06:00 - 2023-11-26 21:26:56
Portakal kabuğu nasıl kurutulur? Kendisi şifa kaynağı, kabuğu kış hastalıklarının dermanı: Sakın çöpe atmayın, atan pişman olur

Kendisi şifa kaynağı kabuğu kış hastalıklarının dermanı portakalın kabuğunu çöpe atan bin pişman olacağı bildirildi. En sevilen meyvelerden birisi olan portakal kabuklarını genellikle çöpe atarız. Ancak kullanım alanlarını duyunca çok şaşıracaksınız! Birazdan vereceğimiz yöntemle artık portakal çöp olmayacak.

C vitamini bakımdan zengin olan portakalı sadece meyve olarak tüketiyoruz. Ancak kabukları evimizin ve hayatımızın pek çok alanında kullanabileceğimiz türden.

Portakal Kabuğunun Faydaları

Cilt Sağlığını Korur.
Dişleri Beyazlatır.
Hücre Yenilenmesini Sağlar.
Bağırsakları Çalıştırır.
Metabolizmayı Hızlandırır.
Kötü Kolesterolü Düşürür.
Mikrop ve Bakteriyi Temizler.
Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder

Portakal Kabuğu Nasıl Kurutulur?

Portakal kabuğu en az portakal kadar sağlık için faydalıdır. Saç bakım kürlerinizin içine, maskelerinizi içine ekleyebileceğiniz gibi aynı zamanda portakal kabuğunu kullanarak harika lezzetli kekler ve tatlılarda yapabilirsiniz. Portakal bir kış meyvesidir. Bunun içinde yazın bulmak oldukça güçtür. Portakal kabuğunun faydalarından yazında faydalanabilmek için portakal kabuğunu kurutma yöntemini kullanabilirsiniz. Portakal kabuğu kurutma yöntemleri ve aşamaları ise aşağıdaki gibidir.

Portakal kabuğunu kurutmanız için yapmanız gereken aşamalar;
Öncelikle portakalları güzelce yıkayarak kurulayınız.
Ardından kabuklarını soyunuz.
Daha sonra hava almayan bir kabın içine koyarak bir süre kuruyana kadar bekletiniz.
Bu kısımda nemsiz ve hava almayan alanda durması önemlidir. Aksi durumda portakal kabukları kurumaz, küflenir.
Bir diğer yöntem ise yıkayıp, kuruladığınız portakal kabuklarını fırın tepsisine dizmek ve bir süre fırında kurutmaktır. Kuruyan portakal kabuklarını yine nemsiz ve kuru bir kabın içine alarak ağzını sıkıca kapatınız ve kullanmak istediğiniz zaman çıkarıp kullanınız.
Portakal kabuğunu eğer toz halinde kullanmak isterseniz, bunun için fırında çıkarmış olduğunuz portakal kabuklarını rondodan geçiriniz ve ardından birkaç dakika daha fırına koyarak kurumasını sağlayınız. Ağzı kapalı hava almayacak bir kabın içinde saklayınız.
Kuruttuğunuz portakal kabuklarını yazın istediğiniz zaman çıkararak tatlı kek yapımında veya maske yapımında, bakım kürlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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