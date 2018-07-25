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Portakal hızını alamadı: Yine Kılıçdaroğlu'na çaktı!

Kurultay tartışmalarıyla kavrulan CHP'deki koltuk kavgasını Twitter'dan yaptığı çıkışlarla topa tutan FOX TV eski spikeri Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'yi 'güvenilmez' olarak nitelendirmişti. Hızını alamayan Portakal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kurultayda aday olmama kararının kesin olduğuna ilişkin açıklamaları üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha yüklendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:17
Portakal hızını alamadı: Yine Kılıçdaroğlu'na çaktı!

 yeniakit.com.tr 

Kurultay tartışmalarıyla kavrulan CHP'deki koltuk kavgasını Twitter'dan yaptığı çıkışlarla eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'yi birlikte topun ağzına süren FOX TV eski spikeri Fatih Portakalhızını alamadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları üzerinden Kılıçdaroğlu'na bir kez daha yüklenen Portakal, Akşener'in kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından, "Başarısızlığını göremeyen başka siyasilere yanıt gibi" değerlendirmesinde bulundu.

'SENARYO GİBİ DURUYOR'

Attığı bomba tweetlerle siyasi gündemi değerlendiren Portakal, Meral Akşener ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Aday olmayacağim diyor, parti meclisi aday göstereceğiz diyor. Önceden yazılmış senaryo gibi duruyor. Gelecek hemen gelse de öğrensek." ifadelerini kullandı.

'BAŞARISIZLIĞINI GÖREMEYEN BAŞKA SİYASİLERE YANIT'

Akşener'in yaptığı paylaşım üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Portakal, "Türkiye siyasetinde eşine az rastlanır karar Meral Akşener’in kesin dille aday olmayacağını açıklaması. Senaryosu önceden yazılmış hamle değilse doğru yapmış! İsteneni veremedi, koltuğu bırakması doğal; yapabilen gelsin anlayışı. Başarısızlığını göremeyen başka siyasilere yanıt gibi" ifadelerini kullandı.

AKŞENER 'KARARIM KESİN' DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Twitter'dan yeni bir açıklama yaparak, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" ifadesini kullandı.

EVİNDEN TAKİP EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'ye veda eden Portakal, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşısında başarısız olan CHP ve İYİ Parti'deki depremi, evinden çekirdek-çay eşliğinde takibi sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:17
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