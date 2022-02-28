Poroşenko: Ülkemizden defolup gidin
Rus birliklerine seslenen Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Ülkemizden defolun gidin" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi.
Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, "Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.
Poroşenko, Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı.