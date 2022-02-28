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Dünya Poroşenko: Ülkemizden defolup gidin
Dünya

Poroşenko: Ülkemizden defolup gidin

Rus birliklerine seslenen Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Ülkemizden defolun gidin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 23:46:00 -
Poroşenko: Ülkemizden defolup gidin

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, "Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı.

 

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