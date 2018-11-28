Poroşenko: Putin'i aradım cevap vermedi

Ukrayna medyasına konuşan Poroşenko, "O gece hemen Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir konuşma sipariş ettim, biz yanıt alamadık. Ben de Şansölye Merkel'i aramak zorunda kaldım. Ondan, Ukraynalı asker ve gemilerin derhal serbest bırakılması için Putin ile konuşmasını istedim" dedi.

Kremlin: Telefon görüşmesi olmadı

Poroşenko'nun bu açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik'e açıklamasında, "Başkanlar arasında herhangi telefon görüşmesi olmadı" dedi.