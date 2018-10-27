Pornografi genç dimağları mahvediyor!

Oğuzhan Gültekin / ANKARA

Tüm dünyada internet kullanımı ile birlikte pornografik filmler de önlenemez bir şekilde yayılmaya başlandı. Ülkemizde interneti en çok gençlerin kullanması ve bu tür görüntülerin internette dolaşmasıyla toplum psikolojisi ve ahlaki değerler konusunda ciddi tehdit oluşuyor. Pornografiye kendini kaptıran genç dimağlar tam manasıyla mahvoluyor.

“Suç oranını artırıyor”

Konuyla alakalı Akit’e değerlendirmede bulunan Pedagog Serap Buharalı, “Pornografik ve şiddet içerikli video izleyen yetişme çağındaki çocukların suç işleme oranları daha çok oluyor” bilgisini paylaştı. Buharalı, “Çocukların yetişkinlere göre seçme ve ayırt etme özelliği daha düşük. Erken gelen bu uyarıcılar yüzünden zihinsel olarak kirlenme olabiliyor. Bu uygunsuz veriler gençlerimizi yanlış yerlere yönlendiriliyor. İlerleyen yaşlarda bu erken uyarıcılar yüzünden anormal olan şeyleri normalmiş gibi algılayıp öyle davranıyorlar” şeklinde konuştu.