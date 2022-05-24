Pornocu Billur Kalkavan, Ahmet Hakan’ı üzdü

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Porno izlemeyi seviyorum, bu bir özgürlüktür" ifadeleriyle hafızalara kazınan Billur Kalkavan'ın hastalığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtip şunları kaydetti:

"Hayatımda hiç karşılaşmadım kendisiyle. Türkiye’nin hayat dolu simgelerinden biridir benim için.

Biraz marjinal, azıcık çatlak, çokça bilgiç bir tip...

Ta 90’lardan beri böyle.

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O hep uzakta bir yerde dursun, ara sıra ortalığı karıştıran ve herkesi şaşırtan çıkışlar yapsın isterim.

Hayatın bir devamlılık içinde sürdüğünü hissetmek...

Temel gayem bu.

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Kanser olduğunu öğrenince, Hamdi Alkan ile çektirdiği fotoğrafı görünce...

“Eyvah” demem, tamamen bu yüzden.

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Neyse ki erken teşhis söz konusuymuş.

Atlatır inşallah."