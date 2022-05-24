Pornocu Billur Kalkavan, Ahmet Hakan’ı üzdü
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Porno izlemeyi seviyorum, bu bir özgürlüktür" ifadeleriyle hafızalara kazınan Billur Kalkavan'ın hastalığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Porno izlemeyi seviyorum, bu bir özgürlüktür" ifadeleriyle hafızalara kazınan Billur Kalkavan'ın hastalığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtip şunları kaydetti:
"Hayatımda hiç karşılaşmadım kendisiyle. Türkiye’nin hayat dolu simgelerinden biridir benim için.
Biraz marjinal, azıcık çatlak, çokça bilgiç bir tip...
Ta 90’lardan beri böyle.
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O hep uzakta bir yerde dursun, ara sıra ortalığı karıştıran ve herkesi şaşırtan çıkışlar yapsın isterim.
Hayatın bir devamlılık içinde sürdüğünü hissetmek...
Temel gayem bu.
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Kanser olduğunu öğrenince, Hamdi Alkan ile çektirdiği fotoğrafı görünce...
“Eyvah” demem, tamamen bu yüzden.
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Neyse ki erken teşhis söz konusuymuş.
Atlatır inşallah."