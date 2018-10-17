Popüler kültürün müflis ikonu ‘Kuşum Aydın’dan gençlere nasihat

Bir dönem halka “ikon” olarak servis edilen şarkıcı Aydın dibi gördü. Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Aydın, geçmişe yönelik yaşadığı pişmanlığı anlattı, gençlere nasihat verdi.

“Gözlüğüm 20 lira”

Aydın şunları söyledi:

“Gözlüğüm 20 lira, ben o işleri bıraktım. Beğendiğim bir şey varsa alırım o ayrı bir mevzu ama abartmam, hiçbir zaman da abartmadım.

Biz birbirimize bunu aldık, bunu yaptık fiyatı bu kadar tarzı şeyleri paylaşmazdık. Bir çizmeye 60 bin verdi, 100 bin verdi... Bunları bilmiyorduk. Bunlar yeni trendler.

“Benim nasihatim budur gençlere”

Ben onlara bir şey söyleyeyim. Bugün o paralar elinizde, hepiniz daha çok gençsiniz, bunun 30, 40 daha ileri yaşları var kıymetini bilin. Tutun paranızı, mülk alın yatırım yapım harcamayın boşa paranızı. Benim nasihatim budur gençlere...”