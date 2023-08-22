Popülasyonu azalıyordu, 500 sülün doğa ile buluştu

Türkiye genelinde popülasyonu azalmaya başlayan sülün türünün gelişmesi ve canlılık popülasyonunun artması için doğaya 500 adet sülün bırakıldı.

Ülke genelinde popülasyonları azalan doğal hayat canlıları için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın canlı hayvan yetiştirme çiftliklerinden çıkarılan sülünler doğa ile buluşturuluyor. Düzce’de de azalan popülasyonu desteklemek amacı ile Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın katılımı ile doğaya sülün salınımı yapıldı. Korugöl tabiat parkında gerçekleştirilen sülün salınımında konuşan Vali Selçuk Aslan, “ Hakikaten cennet gibi bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada ki genetik çeşitlilik, canlı çeşitliliği noktasında belli bir tür sıkıntısı yavaş yavaş ortaya çıkmış ki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın yetiştirme istasyonlarında yetişmiş canlıların doğaya salınımı ile bu çeşitliliğin yeniden çoğaltılması çok hoş. Sanki bunlar çiftlik hayvanları. Bu boyutta belki bazıları doğa da hayatta tutunamayacak. Doğa seleksiyonu ile karşı karşıya kalacak ama içlerinde 3-5 tane de bile bu bölgede tutunabilirse hızlı bir şekilde tür popülasyonunun artmasına imkan sağlayacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.