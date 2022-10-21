Poposunu açan amca var, o iftiracı kadın yok! Bu nasıl iş Allah aşkına?

Zafer Şahin, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, terör örgütünün 2018 yılında servis ettiği sahte görüntüleri bir kez daha gündeme getirerek Mehmetçik’in kimyasal silah kullandığını iddia ettiği saatlerde CHP medyasının kulağının üzerine yatmayı tercih ettiğini belirtti. "TTB Başkanı’nın skandal ifadelerinin ortalığa döküldüğü saatlerde muhalif medya Elazığ caddelerinde krem denerken poposunu açan yaşlı adamın görüntüsünü paylaşıyordu iştahla" ifadelerini kullanan Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı.

Terör örgütünün 2018 yılında servis ettiği sahte görüntüleri bir kez daha gündeme getirerek Mehmetçik’in kimyasal silah kullandığını iddia etti. Adının önünde “Türk” yazan meslek birliğinin Türkiye’yi uluslararası arenada savaş suçu işleyen ülke olarak damgalama girişimi muhalif medyada bırakın eleştiriyi, tek satır haber olmadı!

Her biri birbirinden objektif ve en hakiki gazetecilerden oluşan muhalif medyanın gündemine Fincancı’nın Türk ordusunu hedef alan skandal ifadeleri elbette ki giremezdi. Çünkü onlar yandaş değildi. Gerçeğin, sadece gerçeğin peşinde olan gazetecilerdi.

TTB Başkanı’nın skandal ifadelerinin ortalığa döküldüğü saatlerde muhalif medya Elazığ caddelerinde krem denerken poposunu açan yaşlı adamın görüntüsünü paylaşıyordu iştahla!

Sonunda bu da olmuştu. Krem alamayan vatandaş bedava dağıtılan ürünü sokakta poposuna sürüyordu! Ülkenin geldiği noktayı bundan daha iyi hangi görüntü anlatabilirdi ki?

Hem sonra Türk-Kürt demeden can alan terör örgütünün değirmenine su taşıyan Fincancı bunu ilk kez yapmıyordu. Muhalif medya ayrı bir muhabbet beslediği Fincancı’yı ne zaman görmüştü ki bu kez görecekti? Fincancı değil ama poposunu açan amca daha çok tık alırdı!

Öyle de oldu. Koca bir ülkeye Fincancı’nın skandal açıklamalarını değil yaşlı amcanın poposunu gösterdiler. Tıpkı daha önce yaptıkları gibi.

Fincancı sözde Ermeni soykırımını tanıyan mektup yazdı. Haber yapmadılar.

FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğuna dair belge ve bilgi olmadığını iddia etti. Sessiz kaldılar.

FETÖ kumpası olan Ergenekon’da sanıklardan şikâyetçi oldu. Görmediler.

Örgütün gazetesine kumpası destekleyen demeçler verdi. Duymadılar.

Mehmetçik, Hendek terörünü bitirmek için canla başla mücadele ederken “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attı. İşitmediler.

Fincancı böyle de TTB’deki bazı arkadaşları farklı mı? TTB Üyesi HDP Milletvekili Behçet Yıldırım’ın teröristlere ilaç taşıdığı tespit edildi. Örgütün kampında resimleri ortaya çıkan Semra Güzel de TTB üyesiydi.

TTB, 2015’te terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD’nin sözde eş başkanı Asya Abdullah’a “Barış, dostluk ve demokrasi ödülü” bile verdi. Bütün bunlar olup biterken muhalif medyada yaprak bile kımıldamadı!

Şimdi bu vahim tabloya bakarak şu soruyu kendimize soralım: Dijital çağda poposu açıkta olan, sadece uyanık pazarlamacının kurbanı olan Elazığlı yaşlı amca mı? İktidar düşmanlığıyla gözünü karartmış çevrelerin sosyal medya destekli algı çalışmalarına karşı hepimiz savunmasız değil miyiz?"