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Pompoe'dan açıklama: Suriye'den çekilme kararı...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını daha önceden bildiğini ve kararın Başkan Donald Trump ile üst düzey yetkililer arasındaki istişareler sonrasında alındığını belirtti

21 Aralık 2018 Cuma 01:11
Pompoe'dan açıklama: Suriye'den çekilme kararı...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın açıklanmasından önce kendisine bilgi verilip verilmediği sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Pompeo, bilgilendirmeden çok daha fazlasına hakim olduğunu, üst düzey yetkililer ve Başkan Trump arasında yapılan istişare toplantılarında da yer aldığını kaydetti.

Donald Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunan Pompeo, ABD'nin Suriye'de bulunmasındaki ana sebebin DEAŞ'ı yenmek olduğunu ve elde edilen zaferin ardından bölgeden çekilmenin zamanın geldiğini belirtti.

Mike Pompeo ayrıca, DEAŞ unsurlarının dünyanın farklı yerlerinde hala faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "ABD, terörle mücadeleye devam edecek ve ister Suriye'de, ister başka yerde olsun DEAŞ'a karşı savaşı sürdürecektir. Suriye'den çekilme kararı, bu yönetimin Orta Doğu'daki terörle mücadele konusunda sahip olduğu muazzam başarıyı azaltmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında konuya ilişkin bir çok iddia yer almış, Trump'ın çekilme kararını tek başına verdiği ve yetkililere danışmadığı ileri sürülmüştü.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Amerikan medyası, dün ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 01:11
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