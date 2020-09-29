Pompeo'yu protesto eden Yunan göstericiler ABD bayrağını yaktı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a ziyarette bulundu. Pompeo'nun bu ziyareti Yunanistan'ın başkenti Atina ile Selanik ve Girit'te protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki ülke arasında temaslarda bulunmak üzere bugün Yunanistan'a ziyarette bulundu. Mike Pompeo, Yunanistan'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunanlar ABD bayrağını yaktı

Pompeo'nnun bu ziyareti ise Yunanistan'da birçok kişi tarafından protesto edildi. ABD'nin Selanik Konsolosluğu yakınında toplanan bir grup, Pompeo'nun Selanik'i ziyaretine tepki amacıyla "Savaş bakanı Pompeo evine git" şeklinde slogan atarak ABD bayrağını yaktı.

Polisle göstericiler çatıştı

Öte yandan başkent Atina'da da ABD karşıtı gruplar toplanarak ABD Büyükelçiliğine yürümek isteyince polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Polisin müdahale ettiği olayda göz yaşartıcı gazla göstericiler dağıtıldı.

Selanik'teki temaslarının ardından Girit'e geçen Pompeo, Ada'nın Heraklion kentinde de ABD karşıtı gruplarca protesto edildi.

Pompeo'nun Yunanistan ziyareti

Pompeo, bugün Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelmişti. Dendias ile enerji iş birliği, savunma konuları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alan Pompeo, daha sonra Girit'e giderek Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Miçotakis ve Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nde ortak basın açıklaması yapacak. Pompeo, Yunanistan'daki temaslarının ardından İtalya ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.