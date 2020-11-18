Pompeo’nun karizması çizilince devreye girdiler! Emperyalist karşıtlığınızı sevsinler sizin

yeniakit.com.tr

Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hükümet yetkilileriyle görüşemedi. Ankara'ya gelmesi yönünde yapılan uyarıların Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de, Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşemedi.

Türkiye'nin, ABD'nin her dediğini yapan bir ülke olmadığını bir kez daha anlayan Pompeo'nun çizilen imajını da, Türkiye'de solculuk taslayarak kuru anti emperyalist edebiyatı yapan BirGün düzeltmeye kalkıştı.

Terör desteğiyle de bilinen BirGün gazetesi, ABD'li ismin İstanbul ziyareti için, "Pompeo ziyareti kızdırdı" başlığını attı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, BirGün'ün skandal haberi de masaya yatırıldı.

"Ankara ziyarete tepkili falan değil ya. Ankara kabul etmedi bu adamı ya. Cumhurbaşkanı kabul etmedi bu adamı. Senin eşitin Dışişleri Bakanı, onun bulunduğuı yer de İstanbul değil" dedi.

Murat Alan da, Erdoğan'ın görüşmeyi kabul etmediğini, Çavuşoğlu'nun da Ankara'ya gelmesi durumunda Pompeo ile görüşmeyi kabul ettiğinin altını çizdi.