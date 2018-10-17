Pompeo'dan Türkiye ile ilgili yaptırım açıklaması!

Reuters'ın son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,Rahip Brunson'un serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar konusunda kısa sürede karar vereceklerini söyledi.

Bugün Ankara'da ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım ya da benzer şeyler olmaması konusunda hemfikiriz. Yaptırımlarla ilişkileri nereye götüreceksiniz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler bir yere gitmez" demişti.