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Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile yüzleşmeden Ortadoğu'da barış mümkün değil"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansta, "İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve güvenlik sağlanamaz. Bu mümkün değil. Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta menfi bir nüfuzu var." dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:44
Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile yüzleşmeden Ortadoğu'da barış mümkün değil"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın izlediği politikaların Ortadoğu'daki problemlerin temel kaynağı olduğunu iddia ederek "İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve güvenlik sağlanamaz." dedi.

ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın açılışında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Pompeo, İran'ın Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak üzerindeki etkisini kötü yönde kullandığını ifade ederek, İran ile cepheleşmeden Orta Doğu'da barışa ve bölgesel istikrara ulaşılamayacağını savundu.

İran'a suçlama

Pompeo, "İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlanamaz. Bu mümkün değil. Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta menfi bir nüfuzu var. Husiler, Hamas ve Hizbullah'a destek veriyor. Bunlar gerçek tehditler. İran'ı geriletmeden Orta Doğu'da barışa ulaşmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ABD'ye teşekkür etti

İsrail Başbakanı Netanyahu da ABD yönetimine konferansı düzenlediği için teşekkür ederek, konferansı "tarihsel bir dönüm noktası" diye niteledi.

Netanyahu, "Burada 60 ülkeden dışişleri bakanı ve hükümet temsilcisi, İsrail başbakanı ve önde gelen Arap ülkelerinin dışişleri bakanları karşılıklı oturup bugüne kadar görülmemiş bir güç ve açıklıkla İran rejiminin yarattığı ortak tehditle nasıl baş edilmesi gerektiğini konuştu. İlk kez birlikte geleceğimizi tehdit eden şeyin ne olduğunu ve onu güvence altına almak için neler yapmamız gerektiğini tartışma fırsatı bulduk. Bu diyaloğu gelecekte yalnızca güvenlik konusunda değil, Orta Doğu halklarının yaşamını etkileyecek her alanda sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Varşova'daki konferans başlangıçta yalnızca İran'a odaklanırken kapsamı sonradan tüm Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

ABD öncülüğünde ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılan konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin bulunduğu 60 kadar ülke katılıyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:44
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek konferansı
  3. İran
  4. ABD
  5. Skandal açıklama

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  • ahmetahmet1 sa önce
    EVANJELİK-SİYONİST ABD YÖNETİMİ ve SİYONİST İSRAİL, kendi faşist-ırkçı-GERÇEK EMPERYALİZM olan SİYONİST HEDEFLER İÇİN KIYAMETİ KOPARINCAYA KADAR SAVAŞ.... salaklığından vazgeçmedikçe ne ortadoğu, ne Türkiye, Ne Filistin ne de tüm dünya için BARIŞ HAYALDİR!!lbu hedefin önünde kim varsa bunlar yoketmek zorundadır saldırgan ve barış düşmanı hayallerine ulaşabilmek için! dün Osmanlı, bugün İran- Türkiye ve Filistin/ Mescid-iAksa,yarın tüm dünya.... parayla pulla ancak hashasileri ve toplama-kukla soytarıları bir müddet kandırabilir kullanabilirsiniz, milletlerin insani duyarlılığı ve barış isteği hepinizi döktüğünüz kanda boğacaktır...
  • AliAli1 sa önce
    Vurun bu şerefsiz şiileri,yünbinlerce müslüman katlettiler Yemen'de,Suriye ve Irak ta.Bunlar müslüman falan değil...Şii yayılmacılığı yapıyorlar aklı sıra...

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