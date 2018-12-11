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Pompeo'dan Rusya'yı kızdıracak açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Venezuela'ya gönderdiği iki bombardıman uçağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor.” dedi.

11 Aralık 2018 Salı 11:07
Pompeo'dan Rusya'yı kızdıracak açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Venezuela’ya gönderdiği iki uçakla ilgili yaptığı paylaşımda, 'iki yozlaşmış yönetimin, halkları acı çekerken kamu fonlarını boş yere harcadığını' söyledi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun Moskova’yı ziyaretinden iki gün sonra, Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, iki Tu-160 model bombardıman uçağının Venezuela başkenti Caracas yakınlarında bir havalimanına indiğini duyurmuş fakat uçakların herhangi bir silah taşıyıp taşımadığı konusunda bir bilgi verilmemişti.

"Kamu fonlarını boşa harcıyor"

Rusya’nın açıklamasının ardından söz konusu durumla ilgili resmi Pompeo, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu: “Rusya yönetimi dünyanın öteki ucundaki Venezuela’ya iki bombardıman uçağı gönderdi. Rusya ve Venezuela halkı ortadaki durumu olduğu gibi görmelidir; iki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor.”

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:07
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