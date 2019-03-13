0553 313 94 23

Pompeo’dan petrol endüstrisine çağrı: “ABD dış politikasını destekleyin”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmek için çalıştıklarını belirterek, petrol endüstrisine ABD’nin dış politikasına destek olmaları için çağrıda bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:31
Pompeo’dan petrol endüstrisine çağrı: “ABD dış politikasını destekleyin”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmek için çalıştıklarını belirterek, petrol endüstrisine ABD’nin dış politikasına destek olmaları için çağrıda bulundu.


ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen CERA Enerji Haftası Konferansı programında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkenin uluslararası enerji politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’nin yakın zamanda İran ve Venezuela üzerinde ekonomik yaptırımlar uyguladığını belirten Pompeo, bu yaptırımların Venezuela krizi ile mücadelede kullanılan bir araç olduğunu belirtti. İran ile yaşanan yaptırım krizi hakkında ise Pompeo, “Piyasa koşullarının izin vereceği en kısa zaman içerisinde İran’ın ham petrol ihracatını sıfıra getirmek konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.



“Avrupalı müttefiklerimizin Rus gazı kullanmasını istemiyoruz”


Avrupa’nın Rus gazı kullanmasından dolayı endişeli olduklarını belirten Pompeo, “Kendimizin Venezuela’nın sağladığı petrole bağlı olmayı istemediğimizden daha fazla, Avrupalı müttefiklerimizin Kuzey Akım 2 projesi ile Rusya’ya bağlanmasını istemiyoruz” dedi.


Pompeo uluslararası arenada yaşanan gelişmelere değindikten sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın konu üzerine oluşturduğu dış politikasını desteklemeleri için petrol endüstrisine çağrıda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköy'de anaokulunda yangın
    1. Kadıköy'de anaokulunda yangın
    2. Okullar arası satranç turnuvası..
    3. Tekrarlayan baş ağrısına dikkat
    4. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan için..
    5. Liselilerden örnek davranış
    6. Dülgeroğlu : "Portakal bahçelerini..
    7. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    8. 19 bin 19 fidanla ’100. Yıl Kurtuluş..
    9. Havacılık dünyasında Boeing depremi
    10. Kadıköy Kozyatağı’nda Bayar Caddesi..
    11. İnönü’de imar sorunu çözülüyor
    12. Terör kurbanlarına duygu dolu anma
    13. Ankesörlü telefon operasyonu zanlısı 3..
    14. Norwegian Air'den Boeing'e "B737..
    15. KATSO’da ücretsiz dış ticaret ve..
    16. İzmir’de göçük alanında arama kurtarma..
    17. "Soros Arnavutluk'u sömürüyor"
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail..
    19. Tarihi caminin restorasyonu bitti
    20. Mahzuni Şerif’i anlatan oyun Kartal’da..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!