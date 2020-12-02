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Dünya Pompeo'dan NATO'ya dikkat çeken 'Çin' çağrısı
Dünya

Pompeo'dan NATO'ya dikkat çeken 'Çin' çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Çin'in NATO menfaatlerini tehdit ettiğine vurgu yaparak ittifaka "Çin'e karşı iş birliği" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 21:09:00 -
Pompeo'dan NATO'ya dikkat çeken 'Çin' çağrısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen online NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "İttifak liderleri ile yapılan verimli bir görüşmede, Bakan Pompeo, Çin Komünist Partisi'nin İttifakın güvenlik menfaatleri için teşkil ettiği tehdide vurgu yaptı ve Çin Komünist Partisi'nin kötü niyetli faaliyetlerine karşı daha fazla iş birliği çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

Toplantıda, bakanların Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanları ile Karadeniz'in güvenliği konusunda konuştukları belirtilirken, Rusya, nükleer silah kontrolü, NATO'nun 2030'daki durumu gibi konuların da ele alındığı kaydedildi.

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Yorumlar

Sert

Natonun değil amerikanın menfaatleri. Natonun olsa türkiyenin menfaatleride göz önüne alınırdı. 5. Nato maddesini çalıştırmayan almanya idi. Amerikanın almanyanın terörist dediği için türkiyede asker isteyenler. Sadece finans konularında bile ipe un serdiler.
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Eren

Git kendi pisliğini kendin temizle. Artık Amerika kendi pisliklerini kendi temizlesin.
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