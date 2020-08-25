  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pompeo'dan Hartum ziyaretinde "İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi" vurgusu
Aktüel

Pompeo'dan Hartum ziyaretinde "İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:14:19 -
Pompeo'dan Hartum ziyaretinde "İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi" vurgusu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek, Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Hamduk ve Pompeo'nun bugün Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldiğini belirtti.

Pompeo ve Hamduk'un, ABD'nin sivillerin yönetimindeki geçiş hükümetine desteğini ele aldıklarını vurgulayan Ortagus, "Pompeo ve Hamduk, Sudan'ın terör destekçisi devlet kategorisinde maruz kaldığı yaptırımların kaldırılmasının iki ülke için de öncelik olduğu vurgulandı." bilgisini aktardı.

Ortagus, ikilinin Sudan ve İsrail ilişkilerindeki olumlu gelişmeleri de ele aldığının altını çizerek, "Bakan Pompeo, Başbakan Hamduk'u Darfurlu sivillerin ve diğer marjinal grupların korunmasını ve insan hakları ihlallerinin sorumlularından hesap sorulmasını öncelik edinmeyi sürdürmeye çağırdı." dedi.

Ayrıca Ortagus görüşmede, Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda ortak faydaya dayalı bir anlaşmaya varılmasının, bölgenin istikrarı konusunda önemli olduğu noktasında mutabık kalındığını aktardı.

- Pompeo ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da görüştü

Öte yandan Ortagus, yaptığı başka bir açıklamada, Pompeo'nun Hartum'da, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, ordunun, sivillerin öncülüğündeki geçiş hükümetine ve Sudan'ın demokrasiye giden yoluna desteğinin öneminin vurgulandığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo, Geçiş Dönemi Yasama Konseyinin kurulmasının da Sudan'ın geçiş dönemi için önemli olduğunu not ederken, Darfur'daki sivillerin korunmasının güçlendirilmesi için uluslararası desteğin gerektiğinin altını çizdi." ifadesini kullandı.

Ortagus, Pompeo ve General Burhan'ın İsrail-Sudan ikili ilişkilerinin derinleştirilmesi de dahil ortak önem taşıyan bölgesel konuları da ele aldığını aktardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...
Gündem

Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaza yakın noktalarda petrol olabileceği öğrenildi. Uzmanlar, doğalgaz ve petrolün yan yana, a..
Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim için #Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye’dir"..
S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı
Gündem

S-400’ler aktif edilmeyecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın cevapladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir medya kuruluşuna verdiği mülakatta Türkiye’nin Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi S-400’ler h..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı