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Pompeo'dan dünyanın aklıyla dalga geçen açıklama: Venezuela'da Hizbullah var

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı darbeci politika dünyadan büyük tepki topluyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise baskıya yönelik yeni bir "bahane" ortaya sundu: Venezuela'da Hizbullah hücreleri var.

07 Şubat 2019 Perşembe 20:57
Pompeo'dan dünyanın aklıyla dalga geçen açıklama: Venezuela'da Hizbullah var

ABD, Venezuela'ya yönelik hukuksuz ve darbeci politikasını sürdürüyor. Kuklası Guaido'yu bir ABD valisi gibi Devlet Başkanı olarak atayan Donald Trump yönetimi, dünyadan gelen tepkilere kılıf uydurmaya çalışıyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD ve Irak işgaline zemin hazırlayan Hizbullah bahanesini Venezuela için de sundu.

"Hizbullah hücreleri var"

Mike Pompeo katıldığı bir televizyon programında Venezuela'da uyuyan Hizbullah hücrelerinin bulunduğunu ve bu durumdan Bush döneminde haberdar olduklarını belirterek, yaptırım o dönemlerde uygulamaya sokulduğunu belirtti.

Pompeo, İran ile Venezuela'nın yakınlığına dikkat çekerek Ahmedinejad dönemlerinde bu yapının oluştuğunu belirtirken "İranlılar, Venezuela halkını ve Güney Amerika’yı tehdit ediyor. Amerika bu yüzden yaptırımlarını artırıyor" ifadelerini kullandı. Pompeo Hizbullah'ın Venezuela'yı kara para aklama üssü olarak kullandığını savundu.

İnandırıcı bulunmadı

Pompeo'nun açıklamaları özellikle sosyal medya üzerinden büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle 2001 Afganistan işgali ile 2003 Irak işgalinde aynı bahaneleri kullanan ABD'nin, Venezuela'ya askeri operasyon yapmak için kılıf hazırladığı ileri sürüldü.

 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 20:57
  1. Mike Pompeo
  2. İran
  3. Venezuela
  4. Hizbullah
  5. Donald Trump yönetimi
  6. ABD
  7. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah11 dk önce
    ABD kafasına koyduğunu yapar. Adamlarda icraat var. Çıkarı neredeyse oraya damlar, kimse de sesini çıkaramaz korkudan.
  • ......24 dk önce
    colin powell sorun bi kimyasal silah da varmi bakalim.. dönme dinsiz haramzadeler.
  • hasanhasan27 dk önce
    abd denen şerefsiz mason sürüsü hizbullah da der, kızılderili de der! şimdi abd medyasında hergün saçma sapan uzaylı haberleri çıkıyor, sözde uzaylı görmüş beyinsizlerle tv.ye program hazırlıyorlar! ve buna inanan bi kitle oluşturdular! çünkü yarın şu ülke uzaylılarla işbirliği yapıyor dünyayı işgal edecek diye bütün dünyaya saldıracak!
  • diyarbakırlı diyarbakırlı 30 dk önce
    Pompeo herhalde Demans hastası olmuş ki aklını kaybetmiş galiba.
  • mahmutmahmut39 dk önce
    ABD de FETO var bizde ABD ye aynı şeyi yapalım o zaman.
  • mahmutmahmut39 dk önce
    ABD de FETO var bizde ABD ye aynı şeyi yapalım o zaman.

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