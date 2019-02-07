Pompeo'dan dünyanın aklıyla dalga geçen açıklama: Venezuela'da Hizbullah var

ABD, Venezuela'ya yönelik hukuksuz ve darbeci politikasını sürdürüyor. Kuklası Guaido'yu bir ABD valisi gibi Devlet Başkanı olarak atayan Donald Trump yönetimi, dünyadan gelen tepkilere kılıf uydurmaya çalışıyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD ve Irak işgaline zemin hazırlayan Hizbullah bahanesini Venezuela için de sundu.

"Hizbullah hücreleri var"

Mike Pompeo katıldığı bir televizyon programında Venezuela'da uyuyan Hizbullah hücrelerinin bulunduğunu ve bu durumdan Bush döneminde haberdar olduklarını belirterek, yaptırım o dönemlerde uygulamaya sokulduğunu belirtti.

Pompeo, İran ile Venezuela'nın yakınlığına dikkat çekerek Ahmedinejad dönemlerinde bu yapının oluştuğunu belirtirken "İranlılar, Venezuela halkını ve Güney Amerika’yı tehdit ediyor. Amerika bu yüzden yaptırımlarını artırıyor" ifadelerini kullandı. Pompeo Hizbullah'ın Venezuela'yı kara para aklama üssü olarak kullandığını savundu.

İnandırıcı bulunmadı

Pompeo'nun açıklamaları özellikle sosyal medya üzerinden büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle 2001 Afganistan işgali ile 2003 Irak işgalinde aynı bahaneleri kullanan ABD'nin, Venezuela'ya askeri operasyon yapmak için kılıf hazırladığı ileri sürüldü.