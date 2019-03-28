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Pompeo’dan Çin’e Uygur çıkışı: “Utanç verici ikiyüzlülüğü bırakın”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Sincan bölgesinde Müslüman azınlıkların karşı yapılan muamele nedeniyle Çin’i utanç verici ikiyüzlülükle suçladı.

28 Mart 2019 Perşembe 21:51
Pompeo’dan Çin’e Uygur çıkışı: “Utanç verici ikiyüzlülüğü bırakın”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Sincan bölgesinde Müslüman azınlıkların karşı yapılan muamele nedeniyle Çin’i utanç verici ikiyüzlülükle suçladı. Pompeo keyfi olarak tutuklananların herkesin serbest bırakmasını ve baskıya son verilmesini istedi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in doğusundaki Uygur bölgesinde yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Ardından yaptığı açıklamada Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Müslüman azınlıklara yönelik muamele nedeniyle Çin’i utanç verici ikiyüzlülükle suçladı. Pompeo, "Çin, keyfi olarak gözaltına alınanların hepsini serbest bırakmalı ve baskıya son vermeli" dedi.


Pompeo ayrıca “Dünya, Çin’in Müslümanlara yönelik utanç verici ikiyüzlülüğünü kabul etmeyi göze alamaz. Bir yandan Çin, sınırları içerisinde bir milyondan fazla Müslüman’a işkence ediyor. Diğer yandan şiddet içeren İslami terörist grupları Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptırımlarından koruyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:51
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