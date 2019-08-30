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Pompeo'dan Çin'e Uygur çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo:- "Sincan'da Uygurlara yönelik toplu tutuklama ve ortadan kaybolma vakalarına dair güvenilir raporlar gelmeye devam ederken, Çin'e, uluslararası normları ve kendi yasalarını ihlal eden bu baskıcı taktiklere son verme çağrımı yineliyorum"

30 Ağustos 2019 Cuma 19:08
Pompeo'dan Çin'e Uygur çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygur Türklerine karşı yürüttüğü baskıcı politikalarla uluslararası normları ihlal ettiğini belirtti.

Bakan Pompeo, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlara ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.

Çin'in Uygurlara yönelik toplu tutuklamalara devam ettiğini hatırlatan Pompeo, "Sincan'da Uygurlara yönelik toplu tutuklama ve ortadan kaybolma vakalarına dair güvenilir raporlar gelmeye devam ederken, Çin'e, uluslararası normları ve kendi yasalarını ihlal eden bu baskıcı taktiklere son verme çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

- Çin'in Uygurlara yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.


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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:08
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Çin
  4. Doğu Türkistan
  5. Sincan
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