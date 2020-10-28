  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pompeo'dan ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam arasında LNG anlaşması açıklaması
Ekonomi

Pompeo'dan ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam arasında LNG anlaşması açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:23:16 -
Pompeo'dan ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam arasında LNG anlaşması açıklaması

HANOİ (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li enerji şirketi AES ile PetroVietnam'ın 2,8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalamayı planladığını bildirdi.

ABD'deki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Dışişleri Bakanı Pompeo, Asya-Pasifik bölgesi ziyareti çerçevesinde Vietnam'ı ziyaret etti.

Vietnam'ın projeyi onayladığını kaydeden Pompeo, AES ve PetroVietnam'ın 2,8 milyar dolarlık LNG proje anlaşmasını imzalamayı planladığını belirtti.

Pompeo, projenin her yıl Vietnam'a milyarlarca dolarlık LNG ihracatının kapılarını açacağını ve bunun bir "kazan-kazan" durumu olduğunu ifade etti.

- Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya’yı da kapsayan resmi ziyaretler

Dün Hindistan'a ziyarette bulunan Pompeo'nun, Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya’yı da kapsayan bir dizi resmi ziyaret yapması planlanıyor.

Pompeo'nun ziyaretlerinde, Çin'in bu ülkelerdeki yatırımları, artan etkisi ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı
Dünya

Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslüman ülkelerin liderlerine dünyada yükselen İslamofobi'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrıs..
CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı
Gündem

CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fransız mallarını almayın’ çağrısının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın eşi Emine..
Macron'a tepki gösterince Rusya'dan uyarı geldi! Kadirov'dan şaşırtan çıkış
Dünya

Macron'a tepki gösterince Rusya'dan uyarı geldi! Kadirov'dan şaşırtan çıkış

Rusya Federasyonuna bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un söylemlerinin insanları..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay