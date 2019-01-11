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Pompeo Türkiye'nin operasyonu öncesi göz kırptı: Esed'in rolü olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Şubat ayında Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Ortadoğu zirvesi yapılacağını duyurdu. Pompeo ayrıca, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye yapacağı operasyon öncesi katil Esed'e göz kırparak 'gelecekteki görüşmelerde rolü olabileceğine' işaret etti

11 Ocak 2019 Cuma 21:22
Pompeo Türkiye'nin operasyonu öncesi göz kırptı: Esed'in rolü olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgede 7 ülkeyi kapsayan Ortadoğu turu kapsamında gittiği Kahire'de ABD'nin Fox News televizyonuna konuştu.

Bakan Pompeo, Polonya'da 13-14 Şubat'ta Ortadoğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki 'istikrarsızlaştırıcı' faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca ülke, Ortadoğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek" diye konuştu.

'Esed'in görüşmelerde rolü olabilir'

Pompeo, tam da Türkiye'nin Fırat doğusundaki terör yuvalarına yapacağı operasyon öncesi eli kanlı katil Beşar Esed'in 'gelecekteki görüşmelerde rolü olabileceğine' işaret etti.

Siyasi diyalog başlarken tüm seçeneklerin masada olduğundan emin olmak istediklerini ifade eden Pompeo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İranlılar, Ruslar, Şam ve diğer paydaşlarını, Suriye'de iç savaş sonrası siyasi düzenin nasıl olacağı konusunu tartışmak üzere masaya oturmaya ikna edeceğimizi umuyoruz. Sonunda Suriye'yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verecektir".

'Kaşıkçı'nın öldürülmesi kabul edilemez bir suç'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine de değinen Pompeo, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi iğrenç ve asla kabul edilemez bir suç. Biz cinayetle bağlantılı herkesi sorumlu tutmak için çalışıyoruz. Birçok kişiye yaptırım uyguladık. Gerçekler ortaya çıkana kadar da bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:22
  1. İstanbul
  2. Ortadoğu
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
  5. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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