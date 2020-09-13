Pompeo: Türkiye'nin eylemlerinden derin endişe duyuyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklı sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve bölgedeki askeri gerginliğin NATO’nun düşmanlarının işine yarayacağını ve Türkiye'nin bölgedeki eylemlerinin ABD’yi endişelendirdiğini açıkladı.

Rusya kara para aklıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs’taki limanların da denetimden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Rusya’nın bu limanları kullanarak kara para akladığını söyledi. Pompeo ayrıca adadaki mevcut sorunların çözülmesi için yeni bir yapılanmanın kurulucağını da sözlerine ekledi.

GKRY’ye amborgoyu kaldırdılar

ABD daha önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne (GKRY) 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırmış ve güvenlik işbirliğinin artırılacağını ilan etmişti. ABD’nin bu kararıyla GKRY’nin silah alımının önü açılmış oldu.