Pompeo: Türkiye'nin eylemlerinden derin endişe duyuyoruz
Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgedeki eylemlerinin ABD’yi endişelendirdiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklı sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve bölgedeki askeri gerginliğin NATO’nun düşmanlarının işine yarayacağını ve Türkiye'nin bölgedeki eylemlerinin ABD’yi endişelendirdiğini açıkladı.
Rusya kara para aklıyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs’taki limanların da denetimden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Rusya’nın bu limanları kullanarak kara para akladığını söyledi. Pompeo ayrıca adadaki mevcut sorunların çözülmesi için yeni bir yapılanmanın kurulucağını da sözlerine ekledi.
GKRY’ye amborgoyu kaldırdılar
ABD daha önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne (GKRY) 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırmış ve güvenlik işbirliğinin artırılacağını ilan etmişti. ABD’nin bu kararıyla GKRY’nin silah alımının önü açılmış oldu.