Pompeo: Rusya düşmanlarımız arasında

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıklara ve bazı devlet kurumlarına yönelik siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu. Saldırıların arkasında Rusya'nın olduğunu iddia eden Pompeo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'gerçek bir risk unsuru' olduğunu söyledi.

'Rusya düşmanlarımız arasında'

Ülke çapında yayınlanan Mark Levin Show isimli radyo programına katılan Pompeo, "Bana sürekli düşmanımızın kim olduğu soruluyor. Yaşam tarzımızı, cumhuriyetimizi ve temel demokratik ilkelerimizi baltalamak isteyen pek çok kişi var. Rusya kesinlikle bu listede" dedi.

'Siber saldırıların arkasında Rusya var'

"Vladimir Putin, özgürlüğü seven bizler için gerçek bir risk unsuru olmaya devam ediyor." diyen Pompeo, siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü: "ABD hükümeti sistemlerine kod yerleştirilmesi için üçüncü taraflara ait yazılımları kullanmaya dönük bir çaba vardı ve artık özel şirketler ve dünya genelinde hükümetler için de bunun yapıldığını söyleyebiliriz."