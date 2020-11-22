Pompeo: "Katar, Afganistan'da barışın tesisi için önemli bir ortak"

DOHA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar'ın Afganistan'da barışın tesis edilmesinde önemli bir ortak olduğunu ve yapıcı bir rol üstlendiğini söyledi.

Pompeo, Katar'a düzenlediği ziyaret kapsamında ülkedeki Er-Raye gazetesine röportaj verdi.

Afganistan'da barışın sağlanması amacıyla Taliban ve Afgan hükümeti arasındaki görüşmelerde gerçek bir ilerleme kaydedildiğini belirten Pompeo, söz konusu görüşmelerin birkaç ay sürdüğünü kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,"Katar, sadece müzakerelere ev sahipliği (Afgan barış görüşmelerine) yaparak değil; aynı zamanda Afganistan'da barışın tesisi için önemli bir ortak. Katar görüşmelerde, yapıcı rol üstlendi bu sayede müzakerelerin başarı şansı arttı." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalarda görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedileceğinden ümitli olduğunu dile getiren Pompeo, bunun için her iki tarafa da şiddetin azaltılması çağrısında bulunduklarını aktardı.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri de görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.