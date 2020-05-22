  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Yalçın Topçu: Aliya İzzetbegoviç sadece ümmet için değil, bütün iyi insanlar için rol model bir şahsiyettir

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı
için kalan
Aktüel

Pompeo ile Kazımi Irak'taki ekonomik krizi görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:07:41 -
Pompeo ile Kazımi Irak'taki ekonomik krizi görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi arasında görüşmede Irak'taki son ekonomik durumun ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Kazımi arasındaki telefon görüşmesine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Irak'taki ekonomik krizin ve yaklaşan ABD-Irak Stratejik Diyaloğu toplantısının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Başbakan Kazımi'ye, Irak'a finansal kaynak bulmak için uluslararası kurumlarla çalışırken gerçek reformlar yapması çağrısında bulundu." bilgisi paylaşıldı.

İki hafta önce göreve başlayan Kazımi'nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı Meclisten güvenoyu alabilmişti.

Bir süredir ekonomik krizle boğuşan Irak'ta, hükümetin memur maaşlarının ödenmesinde sıkıntı çekeceği yorumları yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı