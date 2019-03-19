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Pompeo açıkladı: Trump tweet atana kadar...

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görev süresine ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump bir tweetle beni atana dek" dedi.

19 Mart 2019 Salı 15:58
Pompeo açıkladı: Trump tweet atana kadar...

'ABD Dışişleri Bakanı görevine daha ne kadar devam edeceği' sorusuna esprili yanıt veren Pompeo, "Trump bir tweetle beni atana dek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2017'de koltuğa oturmasından beri kabinesinden kimler gelip kimler geçerken Mike Pompeo önce CIA Başkanı atanıp sonra Dışişleri Bakanlığına terfi etmesi ve hala göreve devam etmesiyle sivriliyor.

'Eserek' halleriyle tanınan Trump'la çatışmaya girmemeyi başaran nadir kabine üyelerinden olan Pompeo'nun selefi Rex Tillerson gibi kovulduğunu Trump'ın tweetinden öğreneceği günün gelip gelmeyeceği merak konusu.

Memleketi Kansas'ta bir foruma katılan Pompeo, 'Dışişleri Bakanı görevine daha ne kadar devam edeceği' sorusuna verdiği esprili yanıtla salondakileri güldürdü.

"Bir tweetle beni işten atana dak görevimin başında olacağım" diyen Pompeo, "En azından bugünlük bunu pek muhtemel görmüyorum" diye ekledi.

Tıllerson'ın makus kaderi

Eski ExxonMobil CEO'su Tillerson Trump'a uluslararası anlaşmalarda kalması için uyguladığı baskının bedelini Afrika turundan dönüşte Twitter'dan kovulduğunu öğrenerek ödemişti. Üstüne Trump'la söz düellosuna girdiğinden kovulduğunu öğrendiği sırada tuvalette olduğuna dair duyum Beyaz Saray tarafından sızdırılmıştı.

ABD Başkanları birinci ve ikinci dönem farklı dışişleri bakanlarıyla çalışabiliyor. Muhafazakar kanatın gözdesi Pompeo'ya gelecek yıl Kansa Senatörlüğü için yarışması yönünde Cumhuriyetçi Parti'den baskı var.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:58
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